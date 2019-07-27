Москва, , 01:26 — REGNUM

Штраф в размере двести тысяч фунтов стерлингов, который присудил российскому телеканалу RT британский медиарегулятор Ofcom, — это неадекватно большая сумма, заявила главред телеканала Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

«Гораздо больше, чем оштрафовали другие СМИ за, например, разжигание межнациональной ненависти и призывы к насилию», — заявила Симоньян.

Напомним, штраф в размере £200 тысяч был выписан Ofcom телеканалу RT. Штраф назначен за то, что российский телеканал якобы семь раз нарушил вещательный кодекс, действующий в Великобритании.

Телеканал выразил возмущение этим решением, учитывая, что штраф выписан до решения суда, поскольку не доказано, что Ofcom имеет основания для обвинений.

«При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьёзные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в «недостаточной беспристрастности», — сообщил телеканал.

Ofcom, цензурирующий контент телекоммуникационных компаний в Британии, нашёл повод, чтобы обвинить RT в нарушениях правил вещания. Медиарегулятор провёл расследование и в конце минувшего года сообщил о наличии нарушений.

Нарушения, по версии Ofcom, касались освещения российским телеканалом так называемого дела Скрипалей и войны в Сирии. Якобы RT недостаточно точно и беспристрастно освещал информацию на эту тему.

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