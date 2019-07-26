Донецк, , 23:55 — REGNUM

Украинские силовики, участвующие в карательной операции Киева против народа Донбасса, проводят разведывательные мероприятия, маскируясь под представителей ОБСЕ, сообщил 26 июля журналистам официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Он подчеркнул, что украинские силовики реального участия в мониторинге обстановки в зоне конфликта не принимают, а лишь изображают такие действия.

Кроме того, Эдуард Басурин напомнил, что международные конвенции прямо запрещают осуществлять разведывательные мероприятия под видом врачей, гуманитарных миссий и сотрудников международных организаций.

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