Скопье, , 23:53 — REGNUM

Посол Израиля в Македонии Дан Орьян на встрече с президентом страны Стево Пендаровски продемонстрировал главе государства стойку на одной руке. Соответствующий снимок Пендаровски разместил 26 июля на своей странице в Facebook.

Посол Израиля Дан Орьян и президент Македонии Стево Пендаровски Facebook.com/SPendarovski

«Пусть это фото со стоящим на руке израильским послом Даном Орьяном послужит мотивацией и еще одним доводом к тому, что тренировки очень важны, а зачастую и забавны», — подписал снимок Пендаровски.

Сообщается, что в ходе встречи президента с послом обсуждались экономические отношения между Македонией и Израилем, а также сотрудничество двух стран в сфере безопасности.