Вашингтон, , 23:31 — REGNUM

Стратегический беспилотный разведчик ВВС США Global Hawk семь часов курсировал у побережья Крыма и Краснодарского края, сообщают 26 июля авиамониторинговые интернет-ресурсы.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечено, что разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk вторые сутки подряд совершает полёты у границ России на Черном море.

Беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, а с 15:15 мск почти семь часов курсировал от западной оконечности полуострова Крым до Керченского пролива и вдоль побережья Краснодарского края.

По этому маршруту разведывательный беспилотник совершил как минимум пять пролётов на высоте около 16 тыс. метров, оставаясь на дистанции 22−40 км от российских берегов.

Отмечено, что в тот же день этот же аппарат около часа летал вдоль линии разграничения в Донбассе над подконтрольной украинским карателям территорией.

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