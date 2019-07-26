Вашингтон, , 23:29 — REGNUM

Власти Гватемалы подписали соглашение по миграции после угрозы президента США Дональда Трампа, 26 июля передаёт агентство Reuters.

Подписание соглашения о «безопасной третьей стране» состоялось в Вашингтоне. Сделка должна ограничить нелегальную миграцию из стран Центральной Америки в США.

Ранее сделку о миграции блокировал Конституционный суд Гватемалы, после чего Трамп заявил, что введет санкции против латиноамериканской страны.

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