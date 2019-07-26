Ханчжоу, Китай, , 22:33 — REGNUM

В Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян в восточном Китае, состоялась рабочая встреча представителей морской полиции Китая и Вьетнама, сообщает 26 июля Синьхуа.

Стороны обсудили совместное выполнение Меморандума о сотрудничестве между морскими полицейскими ведомствами двух стран, подписанное в 2016 году. Достигнуты соглашения по целому ряду важных вопросов.

Среди договоренностей — дальнейшее укрепление взаимного доверия, сотрудничество в сфере безопасности, соблюдения законности и противодействия трансграничной преступности. Важной задачей названо расширение информационного обмена о нарушениях правил рыболовного промысла.