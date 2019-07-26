Киев, , 22:32 — REGNUM

Подразделения, подчиняющиеся Службе безопасности Украины (СБУ), произвели вчера, 25 июля, задержание танкера под российским флагом Nika Spirit, пишет испанское издание ABC. «Арест произошел в украинском порту Измаил, расположенном в Одесской области, в устье реки Дунай, на стыке границ Украины, Румынии и самопровозглашенной республики Транснистрия, которую Молдавия считает своей территорией», — поясняет СМИ своим читателям.

Агенты СБУ сообщили, что причиной задержания стало участие Nika Spirit в блокировке Керченского пролива в ноябре прошлого года. Тогда корабль не позволил трем судам украинского флота (бронированным артиллерийским катерам «Бердянск» и «Никополь», а также буксиру «Яны Капу») выйти из Черного моря в Азовское. Это случилось неподалеку от недавно построенного Керченского (Крымского) моста, который открывал сам президент России Владимир Путин, уточняет ABC.

«Тогда российский танкер назывался Neyma, и его действия вынудили украинские суда отступить, после чего они подверглись жестокой вооруженной атаке (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM со стороны российских пограничных судов, которые открыли огонь по украинским кораблям, задержали их и арестовали 24 члена экипажа. Все они до сих пор находятся в следственном изоляторе в Москве», — утверждает издание.

Российский сенатор и член комиссии по внешней политике Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что действия СБУ противозаконны и значительно ухудшат перспективы налаживания русско-украинских отношений. А в министерстве иностранных дел РФ предупредили о возможных «последствиях», если танкер и его экипаж не будут отпущены на свободу. В частности, МИД пригрозил вынести дело на рассмотрение Международного трибунала ООН по морскому праву. Сегодня стало известно о возвращении арестованных моряков в Россию.

«Действующий украинский президент Владимир Зеленский, который вступил в должность в мае, выиграв в апреле президентские выборы (а в это воскресенье его партия получила абсолютное большинство в Верховной Раде — однопалатном парламенте страны), вот уже несколько недель прилагает огромные усилия к тому, чтобы прийти к соглашению с Москвой насчет освобождения всех, кто был задержан обеими сторонами с момента аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины, — добавляет испанское СМИ. — Пока что все попытки были напрасны. В настоящий момент Кремль отказывается отпустить на свободу моряков с «Бердянска», «Никополя» и «Яны Капу» до оглашения приговора российского суда».