Киев, , 22:16 — REGNUM

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер 26 июля посетил пункт пропуска в районе Станицы Луганской на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщается на странице пресс-центра Объединённых сил в Facebook.

В поездке Волкера сопровождал временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. Члены американской делегации встретились с командующим Объединённых сил Александром Сирским и, как сообщается, заслушали его «брифинг по текущей ситуации с безопасностью в районе проведения операции».

«Также делегация США посетила КПВВ «Станица Луганская» и пообщалась с местными жителями», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня Курт Волкер провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации пресс-службы украинского лидера, на встрече обсуждалась текущая ситуация в Донбассе, и в частности процесс разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Стороны выразили надежду, что вступивший в силу с 21 июля режим прекращения огня «будет всеобъемлющим и устойчивым».

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