Москва, , 21:55 — REGNUM

Поставки и совместное производство вертолётной и авиационной техники обсудили представители России и Турции, сообщил 26 июля в интервью телеканалу «Россия 24» руководитель Минэнерго РФ Александр Новак.

Об этом глава Минэнерго сообщил по итогам заседания межправительственной двусторонней комиссии, проходившего в Анталье.

По его словам, сейчас обсуждается поставка российских вертолётов и создание совместного российско-турецкого предприятия по их производству.

«В перспективе это совместное производство и поставки самолетов SSJ 100, МС-21», — сказал Александр Новак.

Напомним, 26 июля ряд западных СМИ опубликовал сообщения о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону пересмотром сделки авиакомпании Turkish Airlines и корпорации Boeing на общую сумму $10 млрд.

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