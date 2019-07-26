Вашингтон, , 21:30 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп назвал президента Франции Эммануэля Макрона глупым и пригрозил ввести пошлины на французское вино. Соответствующее сообщение Трамп написал сегодня, 26 июля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело в том, что с сегодняшнего дня во Франции начал действовать налогина продукцию и услуги американских технологических компаний. Так называемый «налог на Google».

Это налог на цифровые услуги в размере трех процентов от общей годовой выручки, полученной американскими технологическими компаниями от предоставления определенных цифровых услуг или направленных на французских пользователей. Данный налог касается таких американских компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google.

Власти США негативно отнеслись к этому французскому налогу и заявили, что он носит дискриминационный характер. Более того, в Белом доме отметили, что американский торговый представитель уже начал расследование относительного французского налога на цифровые услуги и Вашингтон оставляет за собой право отреагировать на политику Франции в этом направлении.

Президент США Дональд Трамп решил не стесняться в выражениях и прямо назвал президента Франции Эммануэля Макрона глупым. Он также заявил, что в ответ на налог на цифровые услуги США могут обложить пошлинами французское вино.

«Франция только что ввела цифровой налог в отношении наших прекрасных американских технологических компаний. Если кто и должен облагать их налогами, то это их родная страна — США. Мы скоро объявим о существенных ответных мерах на глупость Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского», — написал Трамп.