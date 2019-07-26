Ереван, 26 июля 2019, 21:16 — REGNUM
Курьезный случай произошел сегодня, 26 июля, во время пресс-конференции секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, который пригласил журналистов, чтобы представить им основные положения новой Стратегии национальной безопасности, которая разрабатывается по поручению премьера и не обновлялась с 2007 года.
Армен Григорян вкратце представил главные пункты документа и стал отвечать на вопросы. Но ни один из прозвучавших вопросов не касался стратегии нацбезопасности. Григоряну даже пришлось призвать журналистов задавать вопросы по теме.
Как отмечает Telegram-канал «Баграмян-26», чем лучше становится со свободой СМИ в Армении, тем глубже катится вниз армянская журналистика.
Тем не менее Григорян всё же смог представить стратегию, основными пунктами которой являются:
— Серьезнейшей задачей является исключение повторения событий апреля 2016 года — четырехдневной войны в Карабахе в результате агрессии Азербайджана;
— Реальным столпом новой стратегии нацбезопасности станут ВС Армении;
— «Талантливые генералы побеждают без войны» — это новое стратегическое видение Армении;
— Мягкая сила станет компонентом новой стратегии.
Вопросы безопасности Армении, Арцаха и диаспоры неразрывно взаимосвязаны, эта логика проявится и в новой стратегии нацбезопасности. Диаспора рассматривается как реальный и надежный партнер. Наши усилия будут направлены на выявление, объединение и эффективную реализацию его потенциала.
Надо сформировать такой документ, который будет гибким, будет реагировать на изменения, происходящие в нашей стране, регионе и мире. Эта стратегия — дорожная карта строительства государства.