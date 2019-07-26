Ереван, , 21:16 — REGNUM

Курьезный случай произошел сегодня, 26 июля, во время пресс-конференции секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, который пригласил журналистов, чтобы представить им основные положения новой Стратегии национальной безопасности, которая разрабатывается по поручению премьера и не обновлялась с 2007 года.

Армен Григорян © Photolure

Армен Григорян вкратце представил главные пункты документа и стал отвечать на вопросы. Но ни один из прозвучавших вопросов не касался стратегии нацбезопасности. Григоряну даже пришлось призвать журналистов задавать вопросы по теме.

Как отмечает Telegram-канал «Баграмян-26», чем лучше становится со свободой СМИ в Армении, тем глубже катится вниз армянская журналистика.

Тем не менее Григорян всё же смог представить стратегию, основными пунктами которой являются:

— Серьезнейшей задачей является исключение повторения событий апреля 2016 года — четырехдневной войны в Карабахе в результате агрессии Азербайджана;

— Реальным столпом новой стратегии нацбезопасности станут ВС Армении;

— «Талантливые генералы побеждают без войны» — это новое стратегическое видение Армении;

— Мягкая сила станет компонентом новой стратегии.

Вопросы безопасности Армении, Арцаха и диаспоры неразрывно взаимосвязаны, эта логика проявится и в новой стратегии нацбезопасности. Диаспора рассматривается как реальный и надежный партнер. Наши усилия будут направлены на выявление, объединение и эффективную реализацию его потенциала.

Надо сформировать такой документ, который будет гибким, будет реагировать на изменения, происходящие в нашей стране, регионе и мире. Эта стратегия — дорожная карта строительства государства.