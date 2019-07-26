Елец, Липецкая область, , 20:42 — REGNUM

Глава городского округа город Елец Сергей Панов ушёл в отставку по собственному желанию. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба мэрии.

Отставка (cc) suewest

Своё решение Панов объяснил тем, что ему от временно исполняющего обязанности главы Липецкой области Игоря Артамонова поступило предложением стать его советником. Совет депутатов городского округа принял отставку мэра.

До назначения нового мэра обязанности главы муниципального образования должен исполнять его первый заместитель. Занимавший этот пост Дмитрий Попов тоже ушёл в отставку 26 июля. Место занял экс-начальник управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Евгений Боровских.