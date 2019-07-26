Баку, , 20:32 — REGNUM

Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о строительстве третьей дороги, которая свяжет Армению с Нагорным Карабахом, заявив, что таким образом «Ереван намерен закрепить статус-кво, подорвать мирное урегулирование конфликта путем переговоров и «аннексировать оккупированные территории Азербайджана».

Со ссылкой на пространное заявление азербайджанского внешнеполитического ведомства информагентство «Туран» сообщает, что официальный Баку призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ «обратить особое внимание на незаконную деятельность, осуществляемую на оккупированных территориях и наносящую серьезный ущерб переговорному процессу».

«Вся ответственность за возможные последствия лежит на военно-политическом руководстве Армении», — также говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на днях заявил, что правительство планирует в 2020 году построить дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, протяженность которой составит до 150 км, она протянется от Капана до Гадрута.

По словам пресс-секретаря руководителя Нагорного Карабаха Давида Бабаяна, расчеты по дороге уже есть, вопрос обсуждался на уровне Еревана и Степанакерта, и если работы начнутся в 2020 году, то, по всей вероятности, в течение 2−3 лет новая дорога будет построена.