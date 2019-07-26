Москва, , 20:22 — REGNUM

Партия «Единая Россия» направит в Минобороны предложения по усилению ответственности за уничтожение и повреждение памятников российской истории.

Конкретно, региональные отделения «Единой России» проведут общественные обсуждения в городах воинской славы и городах-героях и выработают предложения по установлению ответственности за уничтожение, оскорбление и повреждение памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории России, находящихся в том числе в других странах. Все они будут направлены на рассмотрение в Министерство обороны РФ для внесения в соответствующий законопроект. Об этом сообщил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко по итогам внутрипартийной дискуссионной площадки партии «Единство и суверенитет».

Кроме того, особое внимание в дискуссии было уделено и фактам осквернения и уничтожения памятников советских воинов-освободителей за границей Роосийской Федерации.

«Мы столкнулись с целым рядом событий, связанных с уничтожением наших памятников воинам-освободителям. Необходимо определить, как этому можно противостоять с точки зрения российского законодательства. Это может быть преследование тех лиц, которые имеют отношение к сносу наших памятников воинам-освободителям, в том числе за пределами РФ, уголовная ответственность, депортация, официальный отказ во въезде в страну. Я предлагаю провести общественные обсуждения в рамках дискуссионных площадок партии во всех городах-героях и городах воинской славы и выработать предложения к законопроекту об установлении ответственности за уничтожение, оскорбление и повреждение памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории России», — сказал Евгений Ревенко, подчеркнув, что все предложения будут направлены на рассмотрение в Министерство обороны.

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