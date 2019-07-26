Москва, 26 июля 2019, 20:22 — REGNUM
Партия «Единая Россия» направит в Минобороны предложения по усилению ответственности за уничтожение и повреждение памятников российской истории.
Конкретно, региональные отделения «Единой России» проведут общественные обсуждения в городах воинской славы и городах-героях и выработают предложения по установлению ответственности за уничтожение, оскорбление и повреждение памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории России, находящихся в том числе в других странах. Все они будут направлены на рассмотрение в Министерство обороны РФ для внесения в соответствующий законопроект. Об этом сообщил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко по итогам внутрипартийной дискуссионной площадки партии «Единство и суверенитет».
Кроме того, особое внимание в дискуссии было уделено и фактам осквернения и уничтожения памятников советских воинов-освободителей за границей Роосийской Федерации.
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