Москва, , 20:27 — REGNUM

Поведение новой украинской власти может поставить крест на перспективе налаживания отношений с Россией. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Леонид Калашников (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Он выбрал тот путь, который ему подготовили американцы. Если он на него вступит — это бесперспективно, я это как эксперт говорю. Это пять лет бесперспективной, непросветной тьмы. Вспомните, в Азовском море впервые захват судна устроили не мы. Рыболовецкое судно первыми задержали украинцы», — сказал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, Калашников предложил закрыть Керченский пролив для украинских судов.