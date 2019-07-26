Астрахань, , 20:19 — REGNUM

Следственный комитет РФ опубликовал видео обыска дома бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова. Как уже сообщало ИА REGNUM, Султанов и областной министр финансов Виталий Шведов подозреваются в превышении должностных полномочий.

На видеозаписи следователей зафиксирован общий вид дома, а также оружие и драгоценности.

По версии следствия, Султанов и Шведов взяли в кредит шесть миллиардов рублей для бюджета Астраханской области, хотя на счетах было достаточно средств. Кредитная ставка составила от 7 до 8,5%, хотя при необходимости чиновники могли оформить бюджетный кредит под 0,1%. Ущерб бюджету от их действий оценивают в 212 миллионов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: СК раскрыл подробности уголовного дела двух астраханских чиновников