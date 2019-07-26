Москва, , 20:44 — REGNUM

Украинский политолог Вадим Трюхан, сбежавший с передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», вернулся обратно. При этом блогер Александр Мединский, с которым у него произошла ссора, покинул передачу по неизвестным причинам.

«Трюхан у нас вернулся», — объявила ведущая ток-шоу Ольга Скабеева.

Ранее Мединский обрушился с критикой на экспертов с Украины, защищающих в телеэфирах украинскую власть. Также блогер выступил с речью об угрозе горячего конфликта между Россией и Украиной.

После этого был объявлен рекламный перерыв, а когда трансляция возобновилась, среди экспертов вновь был Трюхан, а место Мединского занял другой спикер.