Москва, , 20:23 — REGNUM

Захват российского танкера в порту Измаил является попыткой организовать горячий конфликт между Россией и Украиной. Об этом заявил видеоблогер Александр Мединский, когда-то воевавший в Донбассе в составе украинских боевиков, но поменявший убеждения, в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«От Украины уже отказывается Европа. Я говорил с европейскими парламентариями. И что остается этим жуликам [из украинской власти] делать? Они бегут к своим американским патронам», — заявил эксперт.

Участник ток-шоу заявил, что провокация с захватом российского танкера была попыткой стравить Украину и Россию.

«Пытаются заново организовать горячий конфликт между нами. Что они добиваются? Они захватывают судно, уверен, они хотели захватить моряков, но в последний момент испугались», — сказал Мединский.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в порту Измаил сотрудники Службы безопасности Украины захватили российский танкер Neyma. Персонал судна задерживать не стали — моряки благополучно вернулись в РФ.

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