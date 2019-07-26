Москва, 26 июля 2019, 20:07 — REGNUM

Представители партии «Единая Россия» рекомендуют администрации Президента РФ восстановить и обновить работу Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России.

С таким предложением по итогам заседания внутрипартийной дискуссионной площадки Партии «Единство и суверенитет» выступил секретарь Севастопольского регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин.

«Участники дискуссионной площадки «Единство и суверенитет» считают необходимым восстановить и обновить работу Комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России до конца 2019 года. Соответствующее предложение будет направлено в Администрацию Президента РФ», — отметил Дмитрий Саблин.

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