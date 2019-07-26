Москва, 26 июля 2019, 20:07 — REGNUM
Представители партии «Единая Россия» рекомендуют администрации Президента РФ восстановить и обновить работу Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России.
С таким предложением по итогам заседания внутрипартийной дискуссионной площадки Партии «Единство и суверенитет» выступил секретарь Севастопольского регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин.
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