Москва, , 19:44 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в закон «О железнодорожном транспорте в РФ». Поправки касаются запрета брать на работу в структуры «Российских железных дорог», непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой, людей из перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующий документ опубликован сегодня, 26 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Железнодорожный рабочий на пероне Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

В законе сказано, что на работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, отныне не принимаются лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Если же действующие работники соответствующих структур РЖД были включены в данный перечень, то трудовой договор с ними расторгается немедленно по инициативе работодателей.

Кроме того, поправки, подписанные президентом России, предусматривают делегирование права выдачи свидетельства на право управления железнодорожным подвижным составом Федеральной службе по надзору в сфере транспорта.

Стоит отметить, что поправки вступают в силу по истечении 180 дней со дня их официального опубликования.