Москва, , 19:49 — REGNUM

Украинский эксперт Вадим Трюхан покинул студию ток-шоу «60 минут». Инцидент попал в прямой эфир телеканала «Россия 1».

Поводом, из-за которого Трюхан пошёл на такой шаг, стала критика со стороны бывшего украинского боевика, воевавшего в Донбассе против сил народных республик Александра Мединского.

«Человек нам не приятный, но одумавшийся», — представила его ведущая Ольга Скабеева.

«Я считаю, что Украина все свои козыри растеряла за все те годы, что здесь [участвуют в телешоу ] эти клоуны, которые якобы представляют Украину, а на самом деле её позорят. Вы лицо страны без лица. Вы действуете, как клоуны», — заявил Мединский.

«Пока этот человек в студии, меня здесь не будет. Провокатор, у которого на Украине земля под ногами горит», — вскрикнул Трюхан и поспешно покинул студию.

«Я вас попрошу на личности не переходить», — попросила Скабеева Мединского.

«Так он сам ушёл», — усмехнулся бывший украинский военнослужащий.

Как сообщало ИА REGNUM, украинца Всеволода Непогодина навсегда выгнали из передачи «60 минут» за нецензурные жесты и неприличные высказывания во время трансляции ток-шоу.

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