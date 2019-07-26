Москва, , 19:39 — REGNUM

Московская городская избирательная комиссия оставила без удовлетворения жалобу кандидата в депутаты Московской городской думы седьмого созыва Любовь Соболь. Соответствующее решение озвучил председатель МГИК Валентин Горбунов на заседании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Принято решение отказать в удовлетворении жалобы на решение окружной избирательной комиссии №43 Любови Соболь», — заявил Горбунов.

Причинами отказа в регистрации стала нехватка необходимых для выдвижения подписей избирателей, а также неправильное заполнение информации о наличии имущества за рубежом. Сама Соболь с данным решением не согласна и намерена обжаловать.