Москва, , 19:38 — REGNUM

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий муниципальных депутатов от необходимости ежегодной подачи деклараций о доходах. Документ опубликован 26 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, депутаты представительного органа сельского поселения должны будут предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в течение четырёх месяцев со дня избрания.

При этом повторная подача декларации будет необходима только в том случае, если муниципальный депутат сельского поселения в течение отчётного года приобрёл землю, недвижимость, транспортное средство или ценные бумаги на крупную сумму.

Соответствующие поправки в законодательство были приняты Государственной думой 10 июля и одобрены Советом Федерации 23 июля 2019 года.

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