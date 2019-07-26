Москва, , 19:30 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание при Министерстве финансов России совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов. Соответствующий документ опубликован сегодня, 26 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный совет будет проводить экспертизу проектов федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета государственных финансов.

В состав совета войдут представители органов государственного регулирования бухгалтерского учета, а также финансовых органов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, органов государственного финансового контроля, организаций бюджетной сферы и научной общественности. Предполагается, что заседания совета будут проводиться по необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Создание такого совета потребовалось в связи с определенной спецификой регулирования бухгалтерского учета организаций, которые действуют от имени Российской Федерации, её субъектов и муниципальных образований.

Также в связи с созданием этого совета уточняются функции уже существующего при Министерстве финансов совета по стандартам бухгалтерского учета, который будет заниматься стандартами бухгалтерского учета только для негосударственного сектора экономики.

Дело в том, что существующий до настоящего момента совет по стандартам бухгалтерского учета при Министерстве финансов занимался стандартами как для государственного, так и для негосударственного сектора, при этом в приоритете была работа именно в коммерческом секторе. Чтобы усилить работу в направлении государственного сектора и будет создан новый совет.