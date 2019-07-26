Сухум, , 19:25 — REGNUM

До 16 июля проходила регистрация политических партий и инициативных групп, выдвигающих кандидатов в президенты. После регистрации партий и групп началась регистрация выдвинутых ими кандидатов. 26 июля, в последний день регистрации кандидатов, центризберком Абхазии зарегистрировал кандидатуры Артура Анкваба, Астамура Какалия, Астамура Отырба. Об этом сообщает абхазская газета «Нужная».

Напомним, 20 июля ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты Абхазии Рауля Хаджимба, Леонида Дзапшба, Алхаса Квициния, Шамиля Адзынба, Олега Аршба, Алмаса Джапуа и Астамура Тарба. 24 июля состоялось заседание комиссии избиркома, на котором решался вопрос троих незарегистрированных кандидатов, однако голоса членов комиссии разделились 7 на 7, и так как комиссия была не в полном составе, было принято решение перенести голосование на последний день — 26 июля. Как отметил председатель ЦИК Тамаз Гогия, за регистрацию троих кандидатов сегодня проголосовали 8 членов комиссии ЦИК.

Таким образом, сегодня утвердился окончательный список кандидатов в президенты Абхазии. Ими стали Рауль Хаджимба, Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Астамур Какалия, Алхас Квициниа, Астамур Отырба и Астамур Тарба. Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа.