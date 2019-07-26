Киев, , 19:24 — REGNUM

Петиция с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Крымом до начала движения поездов через Крымский мост опубликована на сайте украинского президента.

По словам автора петиции, решение пустить поезда в Крым облегчит жизнь украинцам, потому что сейчас они вынуждены «сталкиваться с многочисленными трудностями», чтобы попасть в Крым, например, переплачивать за поездки, проходить таможенный контроль без необходимых удобств и т.п.

Автор предлагает «одним указом отменить запрет», пустив поезда до начала железнодорожного сообщения через Крымский мост до декабря 2019.

«Потому что если потянуть с этим ещё, то мы там со своими поездами уже никому не будем нужны», — говорится в обращении.

Напомним, Киев после госпереворота на Украине отменил регулярные пассажирские перевозки в Крым — как самолётами, так и поездами.

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