Москва, , 19:19 — REGNUM

Сообщения о задержании Румынией российской бронетехники для Сербии — абсолютная ложь, сообщает 26 июля ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России.

В российском военном ведомстве заявили, что никакой военной техники по Дунаю не отправляли.

«Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. Все заявления о подобных поставках и якобы «задержании» румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами, — абсолютная ложь», — цитирует агентство представителя российского военного ведомства.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что вся военная техника российского производства, обозначенная в контрактах с Сербией, уже поставлена заказчику и сроки поставок при этом не нарушались.

Напомним, ранее МИД Румынии сообщило о блокировке движения по Дунаю транспортных кораблей с российскими вооружениями для Сербии.

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