Великий Новгород, , 19:18 — REGNUM

Избирательная комиссия Новгородской области рассчитывает, что на довыборах депутата Госдумы РФ по новгородскому одномандатному избирательному округу №134 новгородцы воспользуются цифровыми участками в Москве. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 26 июля, на брифинге в Великом Новгороде заявила председатель областного избиркома Татьяна Лебедева.

Впервые на выборах в России будут открыты 30 цифровых избирательных участков — все на территории Москвы.

«Предоставляется хорошая возможность нашим студентам — тем ребятам, которые поступили или обучаются в Москве, командировочным, а также тем, кто проживает в Москве, но по каким-то причинам не меняет регистрацию в Новгородской области, проголосовать на довыборах депутата Государственной думы по своему одномандатному избирательному округу», — пояснила Лебедева.

Она назвала эту возможность «уникальной» и отметила, что по итогам эксперимента 2019 года уже в 2020 году подобные цифровые избирательные участки будут открыты и в Новгородской области.

По словам Татьяны Лебедевой, анализ предыдущих избирательных кампаний, которые предоставили возможность голосовать избирателям не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания, показал, что для голосования в Москве жителями Новгородской области было подано около 800 заявлений.

В избиркоме намерены провести и адресное информирование «новгородских москвичей».

«Насколько это будет возможно», — пояснила председатель Избирательной комиссии Новгородской области.

Отметим, что численность избирателей Новгородской области на 1 июля 2019 года составила 493 232 человека, за полгода она снизилась на 2252 человека. По словам Татьяны Лебедевой, каждые полгода регион теряет по 2 — 2,5 тыс. избирателей.

Читайте также: В Москве создадут цифровые участки для голосования на выборах в Мосгордуму

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на вакантный мандат депутата Государственной думы РФ от Новгородской области (одномандатный избирательный округ №134) претендуют десять человек. Это Юрий Бобрышев («Единая Россия»), Ульяна Гатина (партия «Зелёные»), Александр Гришин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Дмитрий Игнатов («Единая Россия»), Нина Останина (КПРФ), Дмитрий Перевязкин («Коммунисты России»), Дмитрий Тарасов («Партия роста»), Анна Черепанова (партия «Яблоко») и Алексей Чурсинов (ЛДПР). Семь из них — Бобрышев, Игнатов, Останина, Перевязкин, Тарасов, Черепанова и Чурсинов — уже зарегистрированы как кандидаты, решение по остальным трём претендентам будет принято 1−2 августа.

Читайте также: На выборах в Госдуму РФ по Новгородской области появились «двойники»