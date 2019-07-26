Вильнюс, , 19:18 — REGNUM

Литовский профессор, энергетик, международный эксперт, который в настоящий момент работает в совместной миссии ЕС и секретариата Энергетической хартии в Белоруссии, Видмантас Янкаускас опроверг тезисы литовских властей об опасности Белорусской АЭС. Интервью с экспертом сегодня, 26 июля, публикует литовский портал Alfa.lt.

ИА REGNUM перевело некоторые тезисы эксперта. По его словам, ввод БелАЭС в эксплуатацию поможет Белоруссии диверсифицировать собственную энергетику и значительно снизить потребление газа, что, как он выразился «парадоксально», но увеличивает независимость Белоруссии от России, несмотря на то, что АЭС строит российский Росатом за российский кредит. Он также объяснил, как это повлияет на цены и стабилизирует экономику. Янкаускас также уверен, что решение о строительстве АЭС в Белоруссии абсолютно логичное. Профессор привёл предысторию развития энергетики в Белоруссии, объясняя, что такое решение было очевидным. Кроме прочего, литовский эксперт выразил уверенность в неверности запретов покупать белорусскую электроэнергию, как решили поступить в Литве на законодательном уровне. Приводим этот ответ полностью:

«Не знаю, удастся ли блокировать экспорт электроэнергии. Ведь действует Энергетическая хартия, членом которой является Белоруссия, которая обеспечивает свободный обмен электроэнергией. Ограничение торговли электроэнергией также противоречит принципам Всемирной торговой организации. Не знаю, удастся ли доказать, что Островецкая АЭС является небезопасной, ведь точно такие же реакторы строятся в Финляндии и Венгрии, не говоря уже о Турции, Иране и других. А место электростанции такое же небезопасное, как и планируемое нами место Висагинской АЭС.

Так что, считаю, электричество будет экспортироваться, и не только в Россию. Как я уже упоминал, в Белоруссии рассчитывали, что потребность в электроэнергии будет быстро расти, а энергия с Островецкой АЭС понадобится в первую очередь внутри страны. После изменения ситуации, правительство предпринимает большие усилия, чтобы потребление внутри страны росло: строят котельные, призывают жителей, которые не подключены к центральному отоплению, использовать для него электроэнергию, установили поощряющие тарифы и так далее.

Были ли альтернативы АЭС? Может и можно было строить новые и эффективные газовые электростанции, но это бы означало, что энергетика была бы и дальше полностью привязана к российскому газу. Возобновляемая энергетика также не скорая перспектива. Конечно, АЭС очень дорогая и не известно, когда окупится, но это было самое быстрое решение, которое соответствовало и интересам России».

Янкаускас также заявил, что Белоруссия, как это считается в Литве, даже не могла строить «опасную» АЭС специально, как угрозу Литве, поскольку именно Белоруссия первой и пострадает от небезопасности объекта. Поэтому именно официальный Минск в первую очередь заинтересован, чтобы станция отвечала максимально возможно высоким стандартам безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве на законодательном уровне БелАЭС признана «угрозой национальной безопасности» и действует запрет покупки электроэнергии с БелАЭС, однако в экспертном сообществе считают, что эта мера не будет эффективной, если в след за Литвой аналогичный закон не примет Латвия, через которую электроэнергия с БелАЭС может поступать и в Литву.