Москва, , 18:58 — REGNUM

Юрист ФБК Александр Помазуев заявил, что председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова может ждать «суд Линча», передаёт 26 июля корреспондент ИА REGNUM.

«Если дальше не будете соблюдать положения Конституционного суда, то есть суд более высшей инстанции. Я считаю, это суд Линча», — сказал Помазуев на заседании Мосгоризбиркома.

Юрист ФБК представляет одного из кандидатов в депутаты, которому отказали в регистрации.

На вопрос Горбунова, является ли это угрозой, Помазуев ответил отрицательно, однако от своих слов не отказался.

Как уже сообщало ИА REGNUMранее Следственный комитет РФ возбудил дело о воспрепятствовании деятельности Московской городской избирательной комиссии, в том числе и по фактам угроз, поступивших в адрес членов избирательной комиссии.