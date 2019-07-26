Москва, 26 июля 2019, 18:55 — REGNUM
В Госдуме отметили политическую ангажированность в действиях британского регулятора Ofcom, принявшего решение наложить штраф на представительство телеканала RT, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.
«Расплывчатое обвинение в нарушении принципа беспристрастности и объективности в сочетании с весьма серьезным размером штрафа, наложенного во внесудебном порядке, недвусмысленно указывает на политическую ангажированность в действиях британского надзорного органа», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).
Он выразил поддержку телеканалу и журналистам и предложили ответные меры.
«В сложившейся ситуации, логичным представляется соответствующим органам обратить внимание и проанализировать объективность продукции тех британских СМИ, которые работают на территории Российской Федерации», — полагает глава комитета Госдумы.
МИД России прокомментировал решение британского медиарегулятора Ofcom наложить штраф на российский иновещательный телеканал RT в размере 200 тыс. фунтов стерлингов ещё до решения суда и отметили большой размер штрафа.
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