Москва, , 18:55 — REGNUM

В Госдуме отметили политическую ангажированность в действиях британского регулятора Ofcom, принявшего решение наложить штраф на представительство телеканала RT, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

«Расплывчатое обвинение в нарушении принципа беспристрастности и объективности в сочетании с весьма серьезным размером штрафа, наложенного во внесудебном порядке, недвусмысленно указывает на политическую ангажированность в действиях британского надзорного органа», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Он выразил поддержку телеканалу и журналистам и предложили ответные меры.

«В сложившейся ситуации, логичным представляется соответствующим органам обратить внимание и проанализировать объективность продукции тех британских СМИ, которые работают на территории Российской Федерации», — полагает глава комитета Госдумы.

МИД России прокомментировал решение британского медиарегулятора Ofcom наложить штраф на российский иновещательный телеканал RT в размере 200 тыс. фунтов стерлингов ещё до решения суда и отметили большой размер штрафа.

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