Москва, , 18:45 — REGNUM

Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало решение британского медиарегулятора Ofcom наложить штраф на российский иновещательный телеканал RT в размере 200 тыс. фунтов стерлингов ещё до решения суда. Соответствующее заявление распространила сегодня, 26 июля, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что Ofcom провел расследование по результатам которого было заявлено, что российский иновещательный телеканал RT якобы нарушил британский вещательный кодекс в семи эпизодах.

В основном претензии к RT касались «недостаточной беспристрастности». Руководство канала оспорило решение Ofcom в суде и разбирательство ещё не завершено. Тем не менее регулятор уже наложил на телеканал штраф.

На Смоленской площади обратили внимание, что штраф RT был присужден без решения суда, который и должен был установить правомерность претензий регулятора к телеканалу.

Более того, массовая дезинформация, которую транслируют британские СМИ, Ofcom вообще не интересует. Кроме того, сумма взыскания в 200 тыс. фунтов намного превышает те штрафы, которые Ofcom выноси в отношении СМИ, разжигающих ненависть и вражду, тогда как RT обвиняют только в «недостаточной беспристрастности».