Москва, , 18:42 — REGNUM

В «Единой России» поддержали предложение Министерства обороны РФ ужесточить меры ответственности за вандализм в отношении памятников российским военачальникам и значимым событиям отечественной истории. Согласно инициативе, предлагается предусмотреть уголовную ответственность за подобные деяния в виде лишения свободы до пяти лет. Кроме того, будет разработан законопроект об ограничении въезда на территорию России лиц и представителей СМИ, причастных к уничтожению, повреждению либо осквернению данных памятников, а также оказывающих информационную поддержку подобным преступлениям.

Об этом на заседании внутрипартийной дискуссионной площадки «Единой России» «Единство и суверенитет» заявил секретарь Севастопольского регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин.

«Попытки искажения исторической памяти, в том числе война с памятниками, не прекращаются. Не так давно немецкий журналист Келлерхоф, ведущий редактор исторического раздела немецкого издания «Де Вельт» опубликовал статью, в которой призвал признать танковое сражение под Прохоровкой малозначительным событием и призвал снести памятник, установленный в честь погибших советских воинов. Это доведенное до абсурда стремление уничтожить историческую правду, принизить нашу Победу, заставить забыть роль советского солдата, освободившего Европу и весь мир от нацизма. И одновременно проверка — как далеко можно зайти в отрицании исторической правды», — сказал Дмитрий Саблин.

Депутат Госдумы подчеркнул, что для борьбы с фальсификацией истории необходимо принять пакет законопроектов, которые планирует внести в Государственную Думу Министерство обороны.

«Речь идет о поправке в Уголовный кодекс, предусматривающей в качестве наказания за покушение на символы воинской славы штраф, принудительные работы или лишение свободы. Второй законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию всех причастных к таким действиям лиц, а также создание списка иностранных граждан, причастных к покушению на российские памятники за рубежом. Мы могли бы назвать его «Списком Кузнецова», в честь нашего великого разведчика, памятник которому снесли на Западе Украины, или «Списком Ватутина», — подчеркнул он.

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий добавил, что законопроект может быть внесен на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию.

«Мы надеемся на поддержку и Госдумы, и Совета Федерации», — подчеркнул Андрей Ильницкий.

«В законопроекте прописываются меры не только по отношению к людям, которые инициируют деструктивные, антироссийские действия, причастны к уничтожению, повреждению и осквернению памятников, но и к тем, кто ведет пропагандистскую деятельность, содержащую призывы к осквернению и повреждению памятников, к тем, чьи действия способствуют их уничтожению и повреждению», — объяснил советник министра обороны.

Первый заместитель секретаря Севастопольского регионального отделения партии, депутат Государственной Думы от города Севастополя Дмитрий Белик отметил, что Минобороны своевременно инициировало законопроект.

«После 2014 года в Севастополе мы не снесли ни одного памятника, не переименовали ни одну улицу — мы показали свое уважение. К сожалению, в соседних государствах существует ненормальная тяга к уничтожению советских памятников, и мы должны защищать свою историю всеми доступными способами», — считает парламентарий.