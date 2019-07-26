Киев, , 18:38 — REGNUM

На Украине посол США станет самым влиятельным альтернативным центром влияния. Об этом 26 июля написал на своей странице в Facebook главред украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Посол США будет самым влиятельным альтернативным центром влияния в Украине, наряду с властью. А новому правительству надо будет думать, как правильно в этих условиях вести переговоры с МВФ», — отметил Бутусов.

По его словам, сегодня НАБУ проводит обыски в Окружном административном суде Киева, поскольку суд выносит решения в пользу экс-замглавы администрации президента Андрея Портнова, его партнеров и клиентов.

«Можно не слушать советы Волкера. Можно не договариваться о визите в США. Можно думать, что не назначение полномочного посла США в Украину, это не проблема. Но в таком случае не надо удивляться, что НАБУ сбивает окружной суд, принимающий решения в интересах Портнова, его партнеров и клиентов. Америка может выразить свою глубокую обеспокоенность в Украине не только дипломатическими нотами. Если Америка не может достучаться через дипломатов, она начинает говорить, во-первых, с теми, кто реально контролирует правосудие, а во-вторых, на доступном для «контролеров» языке», — отметил Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в Окружном административном суде Киева, в частности, кабинеты судей, которые принимали участие в рассмотрении дел относительно Высшей квалификационной комиссии судей. (ВККС).

Судья окружного административного суда Руслан Арсирий сообщил, что процессуальным руководителем по делу является начальник Управления специальных расследований Сергей Горбатюк. Заявления, по его словам, подали на действия судей адвокаты руководителей ВККС С. Козьякова и С. Щотки, передает Судебно-юридическая газета.

Напомним, ранее США назначили дипломата Уильяма Тейлора временно поверенным в делах Штатов на Украине.