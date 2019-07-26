Киев, 26 июля 2019, 18:38 — REGNUM
На Украине посол США станет самым влиятельным альтернативным центром влияния. Об этом 26 июля написал на своей странице в Facebook главред украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.
По его словам, сегодня НАБУ проводит обыски в Окружном административном суде Киева, поскольку суд выносит решения в пользу экс-замглавы администрации президента Андрея Портнова, его партнеров и клиентов.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в Окружном административном суде Киева, в частности, кабинеты судей, которые принимали участие в рассмотрении дел относительно Высшей квалификационной комиссии судей. (ВККС).
Судья окружного административного суда Руслан Арсирий сообщил, что процессуальным руководителем по делу является начальник Управления специальных расследований Сергей Горбатюк. Заявления, по его словам, подали на действия судей адвокаты руководителей ВККС С. Козьякова и С. Щотки, передает Судебно-юридическая газета.
Напомним, ранее США назначили дипломата Уильяма Тейлора временно поверенным в делах Штатов на Украине.