Москва, , 18:34 — REGNUM

Глава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выразил озабоченность в связи с планами проведения несогласованного митинга перед зданием московской мэрии в субботу, 27 июля.

«Совершенно естественно, что избирательная кампания вызывает обострение политической конкуренции, сопровождаемое повышением гражданской активности. И то, что эта активность выливается в массовые публичные акции, тоже совершенно естественно», — цитирует слова Михаила Федотова сайт СПЧ.

«Противоестественно другое. Во-первых, то, что наше избирательное законодательство не делает различия между агитационными и любыми другими митингами и демонстрациями, а встречи кандидатов с избирателями предусматривает только в помещении и только на то время, которое установлено избирательной комиссией. А во-вторых, то, что многие кандидаты почему-то убеждают избирателей в отсутствии необходимости заранее уведомлять соответствующие органы власти о проведении встреч с избирателями. И в результате есть опасность того, что избиратели, пришедшие на встречу с кандидатом, невольно окажутся участниками несогласованного публичного мероприятия», — подчеркивает глава СПЧ.

«Мы не можем безразлично относиться к такой опасности. Вот почему я призываю всех строго соблюдать закон и проявлять максимальную сдержанность, а тех, кто занимается совершенствованием избирательного законодательства, — к скорейшему созданию наиболее свободных правовых форм для публичных акций предвыборного характера», — отмечает Михаил Федотов.

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