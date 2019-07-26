Москва, , 18:27 — REGNUM

Мосгоризбирком оставил без удовлетворения жалобу на отказ в регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва Андрея Бабушкина и Елены Русаковой («Яблоко»). Соответствующее решение было принято в ходе заседания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил член МГИК Дмитрий Реут, общее число подписей, которые были признаны достоверными, оказалось недостаточным для регистрации кандидатов.

Также на заседании было отказано в регистрации кандидату-самовыдвиженцу по 14-му округу, главе муниципального округа Марьина Роща Екатерине Игнатовой. Женщина намерена обратиться с жалобой в Верховный суд.