Владимир, , 18:24 — REGNUM

Временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Владимирской области назначен экс-советник депутат Госдумы Игорь Моховиков. Как сообщила пресс-служба областной администрации, соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин.

Моховиков в администрации Владимирской области будет курировать вопросы внутренней политики.

По образованию Моховиков — адвокат. Он проходил государственную гражданскую службу в аппарате Госдумы в качестве советника руководителя фракции ЛДПР и был членом Центральной избирательной комиссии РФ с правом совещательного голоса.