Рига, , 18:24 — REGNUM

Латвийская продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) сегодня, 26 июля, объявила, что у кабанов на более чем 90% территории Латвии была обнаружена Африканская чума свиней (АЧС). Как сообщает новостной портал delfi.lvПВС призывает всех фермеров соблюдать осторожность и выполнять тщательно все необходимые требования биобезопасности.

Всего за первого полугодие 2019 года в Латвии было обнаружено 223 кабанов, инфицированные АЧС, а также на одной свиноферме в Дурбском крае, где находилось 52 животных.

Также ПВС сообщила, что за прошедшую неделю АЧС была выявлена на больших свинофермах в других европейских странах: в Румынии, Болгарии, Польше и Словакии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже свыше семи лет эпидемия АЧС продолжается в Литве, откуда инфекция в итоге перекинулась в Латвию, Эстонию, Польшу и Калининградскую область РФ.

Только в 2018 году в Литве было зафиксировано порядка 1,5 тыс. очагов АЧС в дикой фауне: найдено несколько тысяч трупов кабанов, погибших от АЧС, в нескольких сотнях отстрелянных животных во время охоты обнаружен вирус. В домашних хозяйствах и на фермах — свыше полусотни вспышек вируса за год.

При любой вспышке в каком-либо литовском домашнем хозяйстве всех свиней ликвидируют, свиноводов жёстко штрафуют за несоблюдение санитарных норм, охотников, наоборот, поощряют уничтожать диких кабанов. Есть и компенсации Евросоюза, хотя местные фермеры не считают поддержку значительной.

В Латвии впервые наличие инфекции было зафиксировано в июне 2014 года у трех кабанов вблизи границы с Белоруссией. В Калининградской области вирус впервые вспыхнул в ноябре 2017 года. Чтобы стабилизировать ситуацию, в области были вынуждены сократить поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах на 99%.

Напомним, АЧС —опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. Для человека болезнь не опасна. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам.

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