Вильнюс, , 18:20 — REGNUM

Литовская полиция начала досудебное разбирательство в отношении наёмного работника из Белоруссии, который во время конфликта со своим работодателем применил силу и нанёс лёгкие телесные увечья, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 июля. В полицейской хронике литовской Клайпеды коротко описывается конфликт между руководителем логистической компании и водителем дальних рейсов.

Водитель, гражданин Белоруссии, напал на своего работодателя и, согласно заявлению пострадавшего, нанёс ему лёгкие телесные увечья. Причиной конфликта стали финансовые вопросы.

В литовских социальных сетях, обсуждая этот случай, гастарбайтеры из Украины и Белоруссии заявляют, что в Литве они часто используются, как бесправная рабсила, однако в конкретно этой произошедшей ситуации, имеющаяся скудная полицейская хроника не позволяет определить степень виновности сторон.

В литовском логистическом секторе работает множество гастарбайтеров. Сама отрасль является одной из самых масштабных в Литве — в ней занято порядка 60 тыс. сотрудников, а весь сектор генерирует 7% ВВП страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литву массово прибывают украинцы, которые работают на стройках, заняты в грузоперевозках, оказывают таксомоторные услуги и так далее. Только в 2018 году временный вид на жительство получило 25 тыс. гастарбайторов. Сколько из них украинцев и белорусов, не указывается, однако литовская миграционная служба признаёт, что большинство — это граждане Украины.