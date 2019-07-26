Москва, , 18:19 — REGNUM

В Госдуме намерены серьезно проработать внесенный законопроект о значимых информационных ресурсах для развития IT-инфраструктуры, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Поправками, предлагаемыми депутатом Антоном Горелкиным («Единая Россия») предполагается установить, что некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории Российской Федерации, будут признаваться значимыми для развития в стране информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных. Такие сайты должны отвечать ряду требований.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») напомнил, что законом для зарегистрированных СМИ уже была определена максимальная доля иностранного участия в уставном капитале на уровне 20% голосующих акций.

«Внесенная инициатива коррелирует с этой нормой законодательства, однако, необходимо более тщательно изучить проблематику и техническую реализуемость предложенного регулирования», — указал депутат.

Разработка новых норм не должна ущемлять конституционные права граждан или ставить препоны развитию высокотехнологичному бизнесу, но обязательно должна сопровождаться обсуждением с участием представителей отрасли и общественных объединений, подчеркнул Левин.

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