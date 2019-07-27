27 июля 2019 | Время чтения 6 мин

Мир стоит на грани большой драки за редкоземельные ресурсы, а разрушение механизмов международного сдерживания вооруженных конфликтов со стороны США перспективу относительно мирной конкуренции за РЗМ только ухудшает

Александр Запольскис, , 22:47 — REGNUM

Эта новость прошла почти незамеченной в СМИ, хотя значение произошедшего сложно переоценить. В первой декаде июня 2019 года Госкомитет КНР по развитию и реформам пригласил к себе на беседу представителей ряда ведущих международных корпораций. В том числе Intel Corp., Qualcomm Inc., ARM Holdings PLC and SK Hynix Inc., Microsoft Corp., южнокорейская Samsung Electronics Co., производитель компьютеров Dell Technologies Inc., финская электронная компания Nokia Corp.

В руднике. Конго (cc) Julien Harneis

По ходу встречи им дали понять, что если они будут придерживаться американской санкционной политики по отношению к Китаю, у них могут возникнуть проблемы с доступом к сырью и стратегическим материалам.

Фактически Пекин не просто озвучил ультиматум, он использовал стратегию непрямых действий, ставя оппонентов перед простой дилеммой: бизнес или политика. Так как примерно 90% мирового экспорта редкоземельных металлов (РЗМ) экспортирует Китай, а они служат основой по меньшей мере 40 основных технологических направлений (микропроцессоры, солнечные панели, производство сталей, промышленных магнитов, камер, ракет, ветровых турбин, изделий военного назначения и так далее), то он может (и будет) пересмотреть планы экспорта и состав его получателей.

Хотя торговая война сейчас ведется только между КНР и США, не стоит забывать, что 9/10 потребляемых редкоземельных материалов Россия также закупает на мировом рынке (хотя свои хорошие запасы тоже имеются, но почему-то не разрабатываются). Тем самым стоит оценить перспективы ее дальнейшего развития, в том числе геополитические и военные.

Горное дело в Конго. Добыча вольфрамита и кассерита (cc) Julien Harneis

По данным Геологической службы США, общий объем разведанных запасов РЗМ на планете в 2012 году оценивался в 110 млн тонн, из которых 55 приходятся на Китай. Далее идут: страны СНГ (19 млн т), США (13 млн т), Индия (3,1 млн т) и Австралия (1,6 млн т). Во всех прочих странах — 18,3 млн т. Есть еще предварительно хорошие данные по КНДР, но по ним нет достоверной информации.

На первый взгляд, Поднебесная занимает существенное (48%), но не абсолютно доминирующее место. Однако анализ фактического производства и потребления говорит об обратном. Из 137 тысяч тонн годового производства 130 тысяч рынку предлагает Китай, потребляя для собственных нужд 84 тыс. из них.

А самое главное, Пекин в течение прошедшего десятилетия резко активизировал масштабы геологоразведки, как на своей территории, так и везде, где наука прогнозирует возможность наличия месторождений. Результат не заставил себя долго ждать. Только в грязевых отложениях на океанском дне в 1150 морских милях к юго-востоку от Токио обнаружено месторождение объемом около 16 млн тонн редкоземельных минеральных оксидов.

В том числе крайне необходимый для развития потребительской электроники иттрий, диспрозий, тербий и европий. Большие запасы колумбита-танталита (чипы и элементная база радиоэлектроники) найдены в Демократической Республике Конго. Вольфрам, литий, касситерит и кобальт обнаружены в Руанде. И много где еще.

Литий (cc) Dnn87

Дефицит, особенно в стратегических областях, всегда стимулирует стремление лидеров взять под контроль максимально большое количество источников. К примеру, если ранее Франция и Британия намеревались предоставить полную независимость, скажем, Новой Каледонии, Полинезии, Уоллиса, Футуны, островам Питкэрн, островам Норфолк, Новому Южному Уэльсу, островам Кука и Ниуэ, то после ознакомления с итогами геологоразведки этот вопрос полностью снят. Потому что там (в территориальных водах или хотя бы в экономической зоне) нашлось много всего полезного и редкого, что совершенно недальновидно выпускать из своих рук.

Закономерным следствием происходящих процессов является обострение экономической экспансии Китая, США и ЕС (прежде всего, Германии и Франции) с целью установления контроля над новыми залежами. К примеру, история с насыпанием китайцами островов в архипелаге Спратли имеет целью сдвинуть границу суверенной территории КНР сильно к юго-востоку Южно-Китайского моря. Потому что на его дне нашлись запасы не только нефти с газом, но все тех же редкоземельных металлов, владение которыми создает предпосылки политического доминирования на планете.

В результате началось формирование двух площадок, борьба за контроль над сырьевыми запасами пока еще ведется преимущественно в рамках чисто экономических способов, но эскалация противостояния способна легко привести конкурентов и к прямому военному столкновению.

В руднике. Конго (cc) Julien Harneis

Первым районом возможных войн не такого уж и отдаленного будущего является Центральная и Южная Африка. Руками местных группировок Израиль, Япония, Китай и США уже раздувают гражданскую войну в Конго. Да и обострение жестокого противостояния тутси и хуту в Руанде произошло далеко не в последнюю очередь из-за залежей вольфрама, лития, касситерита и кобальта, найденных на землях тутси.

Для местных такие игры заканчиваются примерно как в Бурунди, полностью разорившейся вследствие гражданской войны. Зато корпорация Thyssen-Krupp получила возможность практически беспрепятственно и очень дешево вывозить РЗМ.

Впрочем, на Черном континенте хотя бы существует видимость государственных границ и национальных правительств. Тогда как в юго-восточной части Тихого океана полезные запасы находятся либо сразу в нейтральных, либо в давно и прочно спорных водах, что сильно повышает соблазн подмять их под себя как раз с помощью силы. И шансы Китая тут оказываются самыми высокими.

Теоретически что-то ему противопоставить могут разве что японцы, но по масштабу флота они от Поднебесной уже сильно отстают. О бывших владычицах морей — Британии и Франции — говорить не приходится совсем. На данный момент обеспечить военную защиту своего доминирования на море они не в состоянии. Так что драка за новый передел мира уже не за горами. Вопрос только в сроках и составе коалиций.

Каким боком все сказанное выше касается России? Как минимум по двум пунктам. Во-первых, хотя совокупное потребление РЗМ в РФ невелико — около 2 тыс. тонн в год — а внутренние запасы внушительны, их фактическое расположение и характер пород в большинстве случаев делает внутреннюю добычу в большинстве случаев нерентабельной. Тем самым предопределяя критичность зависимости отечественного производства от внешних закупок. В первую очередь, в Китае.

Во-вторых, ближайшим источником РЗМ для России является Казахстан, но там на них уже начинают активно развивать роток не только китайцы, но и французы, израильтяне и американцы. Если Поднебесная свою экспансию стремится проводить преимущественно мирно, то европейские товарищи имеют богатые традиции властвования через разделение, в том числе вооруженным путем.

А нам гражданская война там зачем? Особенно с перспективой роста исламского радикализма и прихода туда черных бармалеев. Впрочем, добровольно отказываться от игры за Африку и Океанию также выглядит не слишком дальновидно. Словом, мир стоит на грани большой драки за редкоземельные ресурсы, а разрушение механизмов международного сдерживания вооруженных конфликтов со стороны США перспективу относительно мирной конкуренции за РЗМ только ухудшает.