Бухарест, , 18:13 — REGNUM

Власти Румынии отказались выдавать разрешение на транзит по реке Дунай транспортных кораблей с российскими вооружениями, которые должны были быть доставлены в Сербию. Соответствующее заявление распространило сегодня, 26 июля, министерство иностранных дел Румынии.

В румынском МИД заявили, что решение о недопуске транспортных кораблей с российским вооружением было принято в связи с действующим режимом антироссийских санкций, который поддерживают все страны Европейского союза.

Речь идёт о санкций против России, которые западные страны ввели после того, как Крым вернулся в состав РФ, а в Донбассе началась война.

В частности, санкции предусматривают, что услуги румынского оператора, предоставляемые на основе транзитной лицензии, не должны прямо или косвенно отвечать интересам физического или юридического лица, учреждения или организации из Российской Федерации или предназначаться для использования в Российской Федерации. Именно поэтому разрешение на транзит и не было выдано.

Напомним, что условием снятия санкций с России Запад ставит «возвращение» Крыма Украине и фактическую сдачу народных республик Донбасса.