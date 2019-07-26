Москва, , 18:11 — REGNUM

Законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры Российской Федерации внес в Госдуму депутат от «Единой России» Антон Горелкин, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Поправками предлагается установить, что некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории Российской Федерации, будут признаваться значимыми для развития в стране информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных.

Такие сайты должны отвечать ряду требований. Так, основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20% голосующих акций.

Решение о признании информационного ресурса значимым будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.

Перечень значимых информационных ресурсов и перечень значимых информационных ресурсов, владельцы которых не выполнят требования федерального закона, будут размещаться на официальном сайте Роскомнадзора.

При этом, как следует из поправок, в случае если правительственная комиссия признает владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, то реклама такого информационного ресурса и на таком информационном ресурсе будет запрещена.

Читайте развитие сюжета: Левин: законопроект о значимых ресурсах не должен ущемлять бизнес