Москва, 26 июля 2019, 18:04 — REGNUM
США занимаются подстрекательством. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля, таким образом член Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал реакцию США на захват Украиной российского танкера.
«США занимаются своим обычным делом — подстрекательством», — сказал Клинцевич.
Для Украины было бы во всех смыслах лучше вообще не задерживать российский танкер, но тогда у посольства США в Киеве не возникло бы повода заявить, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами, рассуждает сенатор.
«А вот в случае неосвобождения украинской стороной российских моряков реакция американского посольства была бы, видимо, несколько иной: новая власть намерена твердо защищать интересы страны. И все — точка», — указал он.
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил.