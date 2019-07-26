Москва, , 18:04 — REGNUM

США занимаются подстрекательством. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля, таким образом член Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал реакцию США на захват Украиной российского танкера.

Франц Клинцевич Council.gov.ru

«США занимаются своим обычным делом — подстрекательством», — сказал Клинцевич.

Для Украины было бы во всех смыслах лучше вообще не задерживать российский танкер, но тогда у посольства США в Киеве не возникло бы повода заявить, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами, рассуждает сенатор.

«А вот в случае неосвобождения украинской стороной российских моряков реакция американского посольства была бы, видимо, несколько иной: новая власть намерена твердо защищать интересы страны. И все — точка», — указал он.

Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил.