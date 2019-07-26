Вильнюс, , 17:58 — REGNUM

Литовский центр по кибернетической безопасности сегодня, 26 июля, объявил об окончании изучения ставшего в том числе и в Литве популярного мобильного приложения FaceApp, с помощью которого пользователи во всём мире «старят» (или наоборот «омолаживают») фотографии с собственным изображением. В отчёте литовского центра сказано, что приложение является «опасным», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В нём подробно описано, что, устанавливая приложение на собственное мобильное устройство, пользователь даёт разрешение сервису подключаться к ряду служб устройства, в том числе и к фото и видеокамере. После использования функций приложения, весь материал отправляется на сервера в США и Ирландии, где обрабатывается до вида, который в итоге получает пользователь.

Однако, пишут в центре, производитель приложения — российская компания «ООО Вайрелез Лаб», что только из-за происхождения продукта делает его «опасным». Кроме того, доступ к службам устройства в отчёте называется «непропорциональным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о якобы угрозе приложения литовские ведомства заявили ещё 18 июля. Точно также летом 2018 года в Литве прошла кампания против пришедшего на литовский рынок сервиса Yandex Taxi. Его грозились запретить на территории Литвы, запугивали потребителей «шпионской слежкой» приложения, однако в итоге сервис продолжает действовать в Литве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Литве скандал вокруг FaceApp: «Фото вашей старости копит Россия»