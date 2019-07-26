Киев, 26 июля 2019, 17:56 — REGNUM
На Украине перерасчет голосов на отдельных избирательных участках затягивает первое заседание парламента. Об этом 26 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Руслан Бортник, комментируя продолжение подсчета голосов на мажоритарных округах.
Он сообщил, что в стране зафиксировано 11 проблемных округов, на которых могут отменить результаты выборов.
Как сообщало ИА REGNUM, на Украине прошли парламентские выборы. Согласно результатам обработки 100% электронных протоколов, в Раду проходит пять партий. С большим отрывом побеждает центристская партия «Слуга народа» — 43,16% голосов избирателей. На втором месте пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,05%, на третьем месте ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,1%, «Голос» — 5,82%.