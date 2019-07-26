Киев, , 17:56 — REGNUM

На Украине перерасчет голосов на отдельных избирательных участках затягивает первое заседание парламента. Об этом 26 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Руслан Бортник, комментируя продолжение подсчета голосов на мажоритарных округах.

«Перерасчет голосов на округах затягивает и откладывает время оглашения общих результатов выборов и дату первого заседания Верховной рады. Этот аспект также нужно учесть. Пока идут судебные заседания Центральной избирательной комиссии будет сложно объявить результат выборов. Она может использовать максимальные сроки — до 5 августа», — рассказал Бортник.

Он сообщил, что в стране зафиксировано 11 проблемных округов, на которых могут отменить результаты выборов.

«Сегодня мы насчитали 11 проблемных округов, где еще идут подковерные соревнования за результат этих выборов. На некоторых из них могут пройти повторные выборы. Для некоторых из этих округов даже перерасчет результатов на отдельных участках может быть решающим, поскольку есть разница в несколько сотен голосов», — сказал Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине прошли парламентские выборы. Согласно результатам обработки 100% электронных протоколов, в Раду проходит пять партий. С большим отрывом побеждает центристская партия «Слуга народа» — 43,16% голосов избирателей. На втором месте пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,05%, на третьем месте ВО «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,1%, «Голос» — 5,82%.