Париж, , 17:52 — REGNUM

Франция вложит дополнительные 700 миллионов евро к 2025 году, чтобы укрепить свои возможности наблюдения и создать средства самообороны в космосе. Эта сумма является дополнением к 3,6 миллиардам евро, уже предусмотренным для военных космических программ в законе о военных программах на 2019−2025 годы. Об этом сообщило министерство обороны страны.

25 июля министр обороны Франции Флоренс Парли посетила командование противовоздушной обороны и воздушных операций, расположенное на авиабазе 942 Лион-Мон-Верден, где представила основные направления новой Военно-космической стратегии Франции.

Флоренс Парли заявила: «Сегодня наши союзники и противники занимаются милитаризацией космоса. И даже когда время реакции становится все короче и короче, мы должны действовать. Мы должны быть готовы».

Она также сказала, что это реальный вызов, космос стал местом конфронтации, и он становится все более милитаризованным. Флоренс Парли также добавила, что французские спутники и их резервные копии, необходимые для беспрепятственного проведения военных операций, стали стратегическим императивом.

Как объявил президент Франции Эммануэль Макрон 13 июля 2019 года, в Тулузе 1 сентября 2019 года будет сформировано новое космическое командование. Оно будет передано в ведение Военно-воздушных сил, которые станут Воздушно-космическими силами.