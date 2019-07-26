Курган, , 17:52 — REGNUM

Курганские коммунисты 25 июля провели антиурановый митинг. Протестующие подняли демографический вопрос и вновь заявили об опасности, на их взгляд, добычи урана на Добровольном и Хохловском месторождениях Курганской области, сообщает Накануне.RU.

Первый секретарь курганского обкома КПРФ Виктор Зырянов в своём выступлении заявил, что «в России сейчас идёт вторая Отечественная война».

Кандидат в губернаторы Курганской области от КПРФ Яков Сидоров заострил внимание митингующих на демографические проблемы региона.

«До перестройки в 90-х годах численность жителей Зауралья увеличилась практически на треть. Максимальный показатель у нас был — почти что 1 млн 200 тыс. человек. Что произошло после 1990 года? Да, мы сейчас кое-как наскребаем 800 тыс. человек, а где оставшиеся четыреста? Они уехали. Мы действительно начинаем уезжать и умирать», — заявил Яков Сидоров.

Что касается протеста против добычи урана в Курганской области, Сидоров акцентировал внимание собравшихся на том, что «коммунисты не против добычи — нельзя добывать уран там, где это опасно».

«Нельзя добывать уран в пойме реки Тобол, поскольку это действительно серьёзнейшие риски. Сегодня добыча урана в Звериноголовском районе ставит под угрозу ту артерию, которая питает практически всю Курганскую область», — считает Яков Сидоров.

По итогам митинга был принят проект резолюции, основное требование которого — создание общественной комиссии по вопросам добычи урана в Курганской области на Добровольном и Хохловском месторождениях, а также привлечение для этого независимых экспертов.