Курган, 26 июля 2019, 17:52 — REGNUM
Курганские коммунисты 25 июля провели антиурановый митинг. Протестующие подняли демографический вопрос и вновь заявили об опасности, на их взгляд, добычи урана на Добровольном и Хохловском месторождениях Курганской области, сообщает Накануне.RU.
Первый секретарь курганского обкома КПРФ Виктор Зырянов в своём выступлении заявил, что «в России сейчас идёт вторая Отечественная война».
Кандидат в губернаторы Курганской области от КПРФ Яков Сидоров заострил внимание митингующих на демографические проблемы региона.
Что касается протеста против добычи урана в Курганской области, Сидоров акцентировал внимание собравшихся на том, что «коммунисты не против добычи — нельзя добывать уран там, где это опасно».
По итогам митинга был принят проект резолюции, основное требование которого — создание общественной комиссии по вопросам добычи урана в Курганской области на Добровольном и Хохловском месторождениях, а также привлечение для этого независимых экспертов.