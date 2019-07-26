Киев, , 17:35 — REGNUM

Американские военные советники лишили Вооруженные силы Украины последней надежды получить в свое распоряжение широко разрекламированные ПТРК Javelin, сообщают украинские СМИ со ссылкой на волонтёрские структуры, сотрудничающие с силовиками.

По их утверждению, уже начался вывоз этих противотанковых ракетных комплексов за пределы Украины на территорию Польши. Там ПТРК Javelin размещают на американских базах, предназначенных для Сил быстрого реагирования НАТО.

Мало того, в ряде СМИ сообщается о том, что поставленные на Украину ПТРК Javelin в действительности украинским военным так и не передавались, оставаясь на балансе армии США.

По неофициальным данным, причина такого шага военных США заключается в том, что министерство обороны Украины так и не смогло организовать необходимые условия хранения заокеанских ПТРК.

Стоит отметить, что официальных подтверждений этой информации нет.

Тем не менее даже после официальной поставки этих комплексов на Украину их местонахождение было строго ограничено западными районами страны во избежание их захвата Вооружёнными силами ДНР и ЛНР.

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