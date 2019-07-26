Москва, 26 июля 2019, 17:34 — REGNUM
Российские дипломаты должны работать с президентом Украины Владимиром Зеленским, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 26 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя перспективы российско-украинских отношений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским и поздравил его с уверенной победой партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду. В свою очередь, Зеленский поблагодарил Трампа за усиление санкционного давления на Россию.
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