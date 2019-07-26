Москва, , 17:34 — REGNUM

Российские дипломаты должны работать с президентом Украины Владимиром Зеленским, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 26 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя перспективы российско-украинских отношений.

«Я приветствую борьбу за Украину, но я пока не вижу её с нашей стороны. Мне кажется, что за неё стоит побороться, — сказал Калашников. — Всё время до 2014 года мы за неё боролись несколько своеобразно. Мы давали ей по сниженной цене газ, терпя при этом огромные убытки. Но совершенно не работали ни с журналистами, ни со студентами. Мы, однако, забыли, что, как правило, этот газ перекачивался в карманы Ахметовых и прочих олигархов, которые потом на нас же и ощетинились. Мне представляется, что наши дипломаты должны работать с Зеленским (судя по всему, парень далеко не дурак, и понимает, где интересы его страны). Нам надо за Украину побороться, потому что это наш сосед и брат».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским и поздравил его с уверенной победой партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду. В свою очередь, Зеленский поблагодарил Трампа за усиление санкционного давления на Россию.

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